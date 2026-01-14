В Ленина стреляли из засады, а Державин и Дидро оказались в одном зале: что произошло 14 января в истории Петербурга

Самый напряженный день в истории города.

История Санкт-Петербурга изобилует датами, когда судьбоносные решения или события кардинально меняли его облик — как внешний, так и духовный.

14 января представляет собой такую точку пересечения великих начинаний, от рождения главной сокровищницы знаний до появления театральной сцены для юного зрителя.

1814: Библиотека для века

14 января 1814 года двери Императорской Публичной библиотеки распахнулись для всех желающих — события, ждавшего публику девятнадцать лет после одобрения проекта Екатериной II.

Архитектор Егор Соколов разместил здание в сердце города, у Гостина Двора. Императрица повелела доставить в Петербург собрание братьев Залуских — польских просветителей, чья коллекция объединилась с дарами Дидро и Вольтера из Эрмитажа.

На открытии собралось свыше двухсот гостей: среди них мелькали фигуры Василия Стасова, Гаврилы Державина, Александра Востокова.

Сегодня Российская национальная библиотека хранит крупнейший в мире фонд дореволюционных русских книг — эхо той эпохи.

1918: Выстрелы на Симеоновском мосту

Ровно через сто четыре года, 14 января 1918-го, на Симеоновском мосту грянули выстрелы по автомобилю Владимира Ленина.

После речи в Михайловском манеже вождь направлялся в Смольный, когда террористы открыли огонь. Пули изрешетили стекла и кузов, но водитель резко свернул на Моховую — и жизнь лидера спасена.

Этот эпизод стал символом смутных дней революции.

1922: Улица Некрасова из Бассейной

Тот же 1922-й ознаменовался переименованием Бассейной в улицу Некрасова — поэт жил в доме 2/36 у Литейного. Ранее ее звали 9-й ротой Преображенского полка с 1776 года, а народное имя шло от бассейна, питавшего фонтаны Летнего сада.

Наводнение 1777-го уничтожило гидросистему; на месте вырос Некрасовский сквер.

1998: Устав — конституция города

14 января 1998 года приняли Устав Санкт-Петербурга — вершину городской юриспруденции. Документ провозглашает его высшую силу над прочими актами и устанавливает жителей источником власти.

«Устав стал основой формирования органов власти, территориального устройства, принятия важнейших законов во всех сферах экономики и городского хозяйства, проведения активной социальной политики, сохранения культурного наследия и наших традиций», — подчеркивают историки.

Этот акт заложил фундамент современной городской жизни.

Эти события 14 января сплетают нити от императорских залов к революционным мостам и сегодняшнему дню.