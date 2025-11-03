Петербург окутал бесплатный беспроводной интернет: локаций уже свыше тысячи — где их искать?

В Санкт-Петербурге расширили количество мест, где жители и гости города могут воспользоваться бесплатным общественным интернетом через беспроводные сети.
По данным городской администрации, в настоящее время в Северной столице открыто свыше тысячи точек, через которые предоставляется выход в интернет.
Доступ к сети организован на остановках транспорта, в парках, библиотечных учреждениях, на станциях метрополитена, а также на территории различных популярных городских пространств.
Возможность воспользоваться бесплатным интернетом также имеется во всех 63-х центрах Госуслуг Петербурга.
Глава города Александр Беглов рассказал о проводимой работе:
«Важно, чтобы наши жители могли быстро и комфортно получать необходимые государственные услуги не только через стационарные, но и через мобильные точки доступа»,
— сообщил губернатор.
Ранее темы развития «умных городов» и цифровых технологий в регионе обсуждались на одном из заседаний, посвящённых стратегическим направлениям модернизации инфраструктуры.
В ходе встречи, организованной в рамках подготовки к форуму БРИКС-2025, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал об успехах в сфере внедрения цифровых решений на территории Ленобласти.