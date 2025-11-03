Петербург окутал бесплатный беспроводной интернет: локаций уже свыше тысячи — где их искать?

Новости по теме

В МФЦ без паспорта и очереди: новый терминал поможет получить госуслуги самостоятельно

Перейти

Третий срок: Александр Дрозденко с большим отрывом победил на выборах губернатора Ленобласти

Перейти

Без бумаг и подставных лиц: почему лучше доверить имущество Госуслугам, а не риелтору

Перейти

Профессии будущего сегодня: чему на самом деле учат в Академии цифровых технологий

Перейти

«Госуслуги» уйдут на ремонт: россиянам озвучили причины

Перейти