Петербург «осветит» камеры на 3,1 млрд: данные в реальном времени до 2027 года
До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим Полезное
Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут Полезное
Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина Полезное
Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти Полезное
Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя Полезное
Петербург «осветит» камеры на 3,1 млрд: данные в реальном времени до 2027 года

Опубликовано: 24 марта 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
На передачу данных с видеокамер потратят 3,1 миллиарда рублей.

В Санкт-Петербурге на передачу данных с камер видеонаблюдения выделят 3,1 млрд рублей. Согласно информации с портала госзакупок, подрядчикам заплатят эту сумму за трансляцию данных с 25 214 камер в центр обработки.

Детали тендера

Учреждение объявило конкурс на услуги связи для отправки данных с мониторинговых устройств в Центр обработки и хранения данных (ЦОХД).

Подрядчик обязан обеспечивать прием изображений и данных с камер, передавая их без изменений в реальном времени.

Итоги подведут 10 апреля, а контракт начнет действовать сразу после подписания и продлится до 16 сентября 2027 года.​ Камеры установлены на 7657 адресах по городу.

Автор:
Юлия Аликова
