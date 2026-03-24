Петербург «осветит» камеры на 3,1 млрд: данные в реальном времени до 2027 года

В Санкт-Петербурге на передачу данных с камер видеонаблюдения выделят 3,1 млрд рублей. Согласно информации с портала госзакупок, подрядчикам заплатят эту сумму за трансляцию данных с 25 214 камер в центр обработки.
Детали тендера
Учреждение объявило конкурс на услуги связи для отправки данных с мониторинговых устройств в Центр обработки и хранения данных (ЦОХД).
Подрядчик обязан обеспечивать прием изображений и данных с камер, передавая их без изменений в реальном времени.
Итоги подведут 10 апреля, а контракт начнет действовать сразу после подписания и продлится до 16 сентября 2027 года. Камеры установлены на 7657 адресах по городу.