Петербург на первом месте: куда едут семьи с детьми на майские праздники Город
Какое расстояние на машине от Санкт-Петербурга до Рускеалы? Вопросы о Петербурге
Синоптики рассказали, какой погода будет в майские праздники-2026 в разных регионах РФ: к чему готовиться Полезное
Орхидее после Пасхи - сразу же: 1 таблетка - и фаленопсис весь в бутонах, цветоносы лезут по очереди Полезное
Сколько храмов в Петроградском районе Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
Петербург переводит автобусы на летний режим: дачные маршруты, новые остановки и отмена зимних рейсов

Опубликовано: 15 апреля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Изменится график движения автобусов №№ 469 и 485.

Петербург с сегодняшнего дня переходит общественный транспорт на летний режим работы: в городе запускают дачные маршруты, а часть зимних рейсов отменяют. На месяц меняется и схема посадки в автобусы у Парка 300-летия Петербурга.

По данным пресс-службы Организатора перевозок, остановку «Парк 300-летия» для автобусов № 112, 120, 216 и 303 временно перенесут примерно на 100 метров вперёд, в сторону улицы Савушкина. Обычное место остановки вернётся только после 20 мая.

С 15 апреля начнут работать сезонные «летние» пригородные рейсы. Автобус № 406 будет ездить между Кронштадтом и садоводством «Красногорские покосы», а маршрут № 555 свяжет Придорожную аллею с 45-м километром трассы Петербург — Огоньки. Оба маршрута выйдут на линию по пятницам, субботам и воскресеньям.

Зимние маршруты № 469А и 475А при этом временно закрываются до следующего сезона. Кроме того, изменится расписание движения автобусов № 469 и 485.

Обновлённое подробное расписание всех рейсов будет доступно с 15 апреля на Портале общественного транспорта.

Автор:
Юлия Аликова
