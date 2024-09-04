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Общество Спорт

Даже в Турции дешевле: цена отелей в Петербурге с каждым годом становятся все неподъемнее

4 сентября 2024 18:30
Даже в Турции дешевле: цена отелей в Петербурге с каждым годом становятся все неподъемнее
Даже в Турции дешевле: цена отелей в Петербурге с каждым годом становятся все неподъемнее
Legion-Media

Такой отдых сильно ударит по карману.

Не у всех в этом году есть возможность поехать за границу, и многие туристы выбирают отдых в Санкт-Петербурге. Однако, как оказалось, даже здесь цены на проживание могут «кусаться». И хотя варианты есть на любой бюджет, ситуация все равно не радует.

Отели и апартаменты: комфорт и цена

Если вам нужен привычный уровень комфорта, то стандартный номер в отеле обойдется примерно в 7800 рублей за ночь. Апартаменты и санатории ненамного дешевле – около 7700 рублей за сутки. Это достаточно высокие цены, особенно если планируется длительный отдых.

Альтернативные форматы отдыха

Для тех, кто готов к нестандартному отдыху, существуют глэмпинги и дома отдыха, где стоимость превышает 10 000 рублей за ночь. Несмотря на высокую цену, популярность таких мест растет. Люди готовы платить за новые впечатления и комфортные условия, которые предлагают эти места.

Бюджетные варианты

Самыми доступными остаются гостевые дома, где цена за ночь составляет около 5100 рублей. Но настоящим спасением для экономных туристов остаются хостелы. Здесь можно остановиться всего за 1800 рублей за ночь, что в разы дешевле, чем любой другой формат жилья. Для молодежи и тех, кто не планирует много времени проводить в номере, это отличный вариант.

Таким образом, отдых в Петербурге может оказаться довольно затратным, особенно если вы привыкли к комфорту и выбираете стандартные отели. Однако, если заранее изучить рынок и быть готовым к альтернативам, всегда можно найти что-то по душе и по карману.

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Автор:
Екатерина Адамова
Город Санкт-ПетербургТуризмФинансы
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