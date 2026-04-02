Петербург против химии: тротуары спасут песком и гравием
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербург против химии: тротуары спасут песком и гравием

Опубликовано: 2 апреля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Вне проезжей части предлагается использовать только материалы физического воздействия

В Санкт-Петербурге обычно предлагают запретить реагенты на тротуарах. Экологическая комиссия городского ЗакСа поддержала федеральный закон о замене таких средств на песок, гравий и щебень.

Депутат Андрей Рябоконь сообщил комиссии, что положительно оценил инициативу Госдумы, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Она предусматривает применение только материальных материалов вне проезжей части для борьбы с гололедом, чтобы снизить вред для природы и здоровья горожан.

По словам чиновника, закон улучшает экологию городов России и защищает людей. Проект пока ждет рассмотрения в других органах, но поддержка комиссии — важный прогресс.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью