Петербург против химии: тротуары спасут песком и гравием

В Санкт-Петербурге обычно предлагают запретить реагенты на тротуарах. Экологическая комиссия городского ЗакСа поддержала федеральный закон о замене таких средств на песок, гравий и щебень.
Депутат Андрей Рябоконь сообщил комиссии, что положительно оценил инициативу Госдумы, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Она предусматривает применение только материальных материалов вне проезжей части для борьбы с гололедом, чтобы снизить вред для природы и здоровья горожан.
По словам чиновника, закон улучшает экологию городов России и защищает людей. Проект пока ждет рассмотрения в других органах, но поддержка комиссии — важный прогресс.