Петербург с высоты «птичьего полета»: как покорить смотровую площадку Лахта Центра

Все, что нужно знать о смотровой Лахта Центра.

Мечтаете взглянуть на Северную столицу с высоты птичьего полёта? Теперь это не фантазия, а реальность. Лахта Центр, этот современный небоскрёб высотой в 462 метра, открыл смотровую площадку, с которой Санкт-Петербург предстает перед во всей красе. И, честно говоря, это просто космос.

Путь к звёздам начинается с Беговой

Начать своё путешествие к облакам стоит от метро «Беговая». Уже издалека величественный силуэт Лахта Центра манит своей футуристической красотой. До небоскрёба можно дойти пешком за полчаса — прекрасный повод подготовиться морально к высоте и насладиться свежим воздухом. Или выберите электросамокат, но не забудьте про виртуальную парковку — штрафы никому не в радость!

У небосреба можно почувствовать себя словно персонажем из «Гулливера». Величие здания буквально заставляет поднять голову вверх... и немного приоткрыть рот. Но главное — не забыть захлопнуть челюсть, прежде чем войти внутрь.

На пути к облакам

Смотровая площадка расположена на 83-м этаже, а для самых смелых есть ещё 86-й, с головокружительной высотой 365 метров. Лифт поднимет за считанные секунды, даря ощущение попадания в кабину космического корабля. Во время подъёма можно наслаждаться анимированной панорамой Петербурга — но уши заложит как в самолёте.

Оказавшись наверху, можно увидеть Петербург с новой перспективы: исторический центр, современные районы и бескрайний Финский залив. Даже если город окутан облаками, не стоит расстраиваться — это аутентичный петербургский опыт!

Футуристический Петербург

Лахта Центр — не просто смотровая площадка, это новый символ Петербурга. Его стильный, космический интерьер создает ощущение, что вы путешествуете во времени. А если захочется передохнуть, на нижних этажах ждёт кофейня с потрясающими видами.

Кто сказал, что небоскрёбы — не для Петербурга?

Помните, как в своё время парижане спорили об Эйфелевой башне? А теперь она — символ Парижа. Лахта Центр тоже претендует стать важной частью Петербурга, соединяя историю с будущим. Кто знает, может, через несколько лет именно этот небоскрёб станет фоном для самых эффектных селфи?

Правила посещения

Посещение смотровой площадки «Лахта Центра» — это настоящее приключение, требующее некоторой подготовки.

Важно помнить, что, в отличие от многих других обзорных точек, сюда можно попасть только в составе организованной экскурсионной группы, свободное посещение в настоящее время не предусмотрено.

Для максимально комфортного визита стоит планировать прибытие за 15 минут до начала выбранной экскурсии, ведь опоздавшие, к сожалению, не смогут присоединиться ни к своей, ни к другой группе, и стоимость билета в таком случае не возвращается.

Режим работы площадки ежедневно с 10:00 до 20:30, и при выборе дня и времени стоит учитывать, что стоимость билета варьируется: в будни до 16:59 полный билет обойдется в 1700 рублей (льготный — 1300), после 17:00 — в 1900 рублей (льготный — 1400), а в выходные и праздничные дни — 2100 рублей (льготный — 1600).

При этом дети до 3 лет имеют право на бесплатный проход.