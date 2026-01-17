Петербург удивил: под Новый год город вырос на 683 тысячи новых метров жилья

В Санкт-Петербурге в декабре 2025 года было сдано в эксплуатацию почти 683 тысячи квадратных метров жилья. Об этом сообщили представители городского комитета по строительству, уточнив, что речь идет о 126 многоквартирных домах, рассчитанных на 16 356 квартир, а также 80 объектах индивидуального жилищного строительства площадью 12 405 квадратных метров. Большая часть новых домов появилась в трёх районах.
Основные площади нового жилья распределились следующим образом:
- Пушкинский район — 183 722 кв. м;
- Красногвардейский район — 111 766 кв. м;
- Курортный район — 44 364 кв. м.
Обо всём этом проинформировали в комитете по строительству города.
Кроме жилых зданий, в декабре завершено строительство ещё 123 объектов различного общественного назначения. В этих итогах отметили не только ввод жилых домов, но и развитие инфраструктуры города.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».