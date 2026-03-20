Петербург уверенно входит в топ‑10 регионов по перспективам трудоустройства

Опубликовано: 20 марта 2026 15:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Только 9,3% соискателей рассматривают возможность переезда из Петербурга ради новой работы.

Петербург занял 8‑е место в рейтинге регионов России по перспективам трудоустройства, сообщили в пресс‑службе hh.ru, передает "ДП". Переехать ради работы готовы лишь 9,3% петербуржцев.

Позиция Петербурга в рейтинге

Северная столица набрала 78,6 балла и поднялась в рейтинге сразу на 15 позиций, с 23‑го места годом ранее. Аналитики отмечают устойчивость и сбалансированность городского рынка труда, а также благоприятное соотношение доходов и расходов для соискателей.

Доходы и прожиточный минимум

Медианная зарплата в Петербурге составляет около 90,1 тыс. рублей, что в несколько раз выше прожиточного минимума уровня 20,6 тыс. рублей. Это делает город привлекательным для работы без необходимости переезда ради более высокого дохода.

Безработица и лояльность к региону

Уровень безработицы в Петербурге очень низок — всего 1,5%, что ниже среднего по многим другим регионам.

Большинство петербуржцев предпочитают развивать карьеру именно в своём городе: только 9,3% соискателей готовы уехать из Петербурга ради новой работы.

Сравнение с пригородными регионами

Ленинградская и Московская области, напротив, демонстрируют одну из самых высоких долей желающих уехать ради работы — 34% и 36,1% соответственно.

Эксперты связывают это с близостью к столичным экономическим центрам, где сосредоточена большая часть рабочих мест.

Автор:
Юлия Аликова
Город
