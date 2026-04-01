Петербург в апреле: мороз, тепло и дождь к пятнице

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге днем будет тепло, а ночью прохладно. В пятницу вероятны кратковременные осадки в виде дождя.
Информация предоставлена ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
1 апреля
Погода ожидается облачной с прояснениями, без заметных осадков. Ночью температура воздуха составит +1...+3°C, днем +9...+11°C (на побережье Финского залива местами до +6°C). Давление будет расти.
2 апреля
Переменная облачность без осадков. Ночью возможны заморозки до 0...-2°C, днем потеплеет до +10...+12°C (на побережье до +5°C местами).
3 апреля
Временами небольшой дождь при облачной погоде. Ночью -1...+1°C, днем +8...+10°C (на побережье Финского залива до +5°C). Ветер слабый, давление снизится.