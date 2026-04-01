Петербург в апреле: мороз, тепло и дождь к пятнице
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербург в апреле: мороз, тепло и дождь к пятнице

Опубликовано: 1 апреля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В первый день апреля в городе на Неве ожидается облачная с прояснениями погода.

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге днем будет тепло, а ночью прохладно. В пятницу вероятны кратковременные осадки в виде дождя.

Информация предоставлена ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

1 апреля

Погода ожидается облачной с прояснениями, без заметных осадков. Ночью температура воздуха составит +1...+3°C, днем +9...+11°C (на побережье Финского залива местами до +6°C). Давление будет расти.

2 апреля

Переменная облачность без осадков. Ночью возможны заморозки до 0...-2°C, днем потеплеет до +10...+12°C (на побережье до +5°C местами).

3 апреля

Временами небольшой дождь при облачной погоде. Ночью -1...+1°C, днем +8...+10°C (на побережье Финского залива до +5°C). Ветер слабый, давление снизится.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью