Петербург в ледяных тисках: температура ниже нормы — зима бьет рекорды холода
Петербург в ледяных тисках: температура ниже нормы — зима бьет рекорды холода

Опубликовано: 14 января 2026 06:30
Петербург в ледяных тисках: температура ниже нормы — зима бьет рекорды холода
Ожидается незначительный рост атмосферного давления до 767 миллиметров ртутного столба.

Во вторник на климат в Санкт-Петербурге начнет оказывать влияние область высокого давления, приносящая холодный воздух с северо-востока. По данным специалиста центра прогноза погоды «Фобос» Михаила Леуса, ожидается облачная погода с отдельными прояснениями, в некоторых районах возможен небольшой снег. Температурные значения сохранятся ниже обычных для этого времени года.

С начала января, как отметил синоптик Михаил Леус, температура в городе постоянно аномально низкая, и еще не было дней, когда показатели были бы близки к средним многолетним значениям. В сообщении, опубликованном в его канале социальной сети, указано следующее:

«Отмечу, что с начала января в Петербурге наблюдается постоянная отрицательная температурная аномалия, и не было ни одного дня с температурой, близкой к норме»,

В течение вторника в Санкт-Петербурге температура составит от минус 7 до минус 9 градусов, по области столбики термометра покажут от минус 7 до минус 12 градусов. Ожидается юго-восточный ветер, его скорость составит 1–6 метров в секунду. Давление воздуха немного повысится и приблизится к отметке 767 миллиметров ртутного столба.

В среду существенных осадков не ожидается: ночью предполагается понижение температуры до минус 12–14, днем — до минус 10–12 градусов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
