Петербург — в пятёрке регионов, где сильнее всего просели цены на машины с пробегом

Опубликовано: 29 ноября 2025 19:37
Петербург — в пятёрке регионов, где сильнее всего просели цены на машины с пробегом
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области подержанные машины подешевели почти на 11,5% за январь-октябрь 2025-го — средняя цена теперь около 1,9 миллиона рублей.

Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли места среди регионов, где зафиксировано наиболее заметное снижение стоимости автомобилей с пробегом. В северной столице отмечено падение цен более чем на 10%. Это одна из наиболее значимых тенденций начала года на вторичном рынке транспортных средств.

За январь–октябрь средняя цена подержанного автомобиля в Санкт-Петербурге уменьшилась на 11,5% и составила 1,9 миллиона рублей. В районе Москвы наблюдалось схожее снижение: средняя стоимость упала до 2,57 миллиона рублей, что на 11% ниже по сравнению с началом года.

Рейтинг регионов по динамике цен возглавила Иркутская область. Здесь подержанные легковые машины за десять месяцев подешевели на 19,4%, средняя цена снизилась до 1,88 миллиона рублей. Второе место занимает Приморский край — автомобили с пробегом здесь стали доступнее на 12% и теперь стоят в среднем 1,8 миллиона рублей.

Автор:
Юлия Аликова
