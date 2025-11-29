Петербург — в пятёрке регионов, где сильнее всего просели цены на машины с пробегом

Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли места среди регионов, где зафиксировано наиболее заметное снижение стоимости автомобилей с пробегом. В северной столице отмечено падение цен более чем на 10%. Это одна из наиболее значимых тенденций начала года на вторичном рынке транспортных средств.
За январь–октябрь средняя цена подержанного автомобиля в Санкт-Петербурге уменьшилась на 11,5% и составила 1,9 миллиона рублей. В районе Москвы наблюдалось схожее снижение: средняя стоимость упала до 2,57 миллиона рублей, что на 11% ниже по сравнению с началом года.
Рейтинг регионов по динамике цен возглавила Иркутская область. Здесь подержанные легковые машины за десять месяцев подешевели на 19,4%, средняя цена снизилась до 1,88 миллиона рублей. Второе место занимает Приморский край — автомобили с пробегом здесь стали доступнее на 12% и теперь стоят в среднем 1,8 миллиона рублей.