Петербург затаил дыхание: почему Колесов предупреждает горожан о нашествии красных носов?
Петербург затаил дыхание: почему Колесов предупреждает горожан о нашествии красных носов?

Опубликовано: 23 января 2026 07:00
 Проверено редакцией
Петербург затаил дыхание: почему Колесов предупреждает горожан о нашествии красных носов?
Петербург затаил дыхание: почему Колесов предупреждает горожан о нашествии красных носов?
Городовой ру

В Санкт-Петербурге ожидается существенное похолодание, которое начнётся в ближайшие дни. Уже к пятнице температура может опуститься до -13…-18 градусов по Цельсию. Ночью в выходные столбики термометров, по прогнозам, покажут от -18 до -23 градусов.

Как сообщил руководитель городских метеорологов Александр Колесов, холод начал проникать в регион с восточного направления. На данный момент в Петербурге температура воздуха составляет минус 10 градусов. Ожидается, что в начале следующей недели морозы станут менее интенсивными.

27 января в город приблизится циклон; тогда возможны снегопады, а морозы ослабнут. До этого времени осадков не прогнозируется, в небе будет преобладать солнце.

Холодная воздушная масса, связанная с сибирским антициклоном, придёт в Петербург с пятницы и достигнет наибольшей силы в выходные дни. Значительного потепления не ожидается ранее конца января. Погода в эти дни подойдёт для прогулок при ясной погоде, однако рекомендуется тёплая одежда.

Автор:
Юлия Аликова
