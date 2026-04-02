Петербург завершает догазификацию садоводств: 70 из 119 СНТ готовы, остальные — к 2030 году
Петербург завершает догазификацию садоводств: 70 из 119 СНТ готовы, остальные — к 2030 году

Опубликовано: 2 апреля 2026 15:00
 Проверено редакцией
Петербург завершает догазификацию садоводств: 70 из 119 СНТ готовы, остальные — к 2030 году
Петербург завершает догазификацию садоводств: 70 из 119 СНТ готовы, остальные — к 2030 году
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Сейчас уровень газификации Северной столицы достиг 95,86% — это один из самых высоких показателей в России.

К 2030 году все жилые дома в садоводствах Санкт-Петербурга планируется подключить к газовым сетям. Об этом заявили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Ведомство сообщает, что в Петербурге активно идет догазификация домовладений и садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). К 2030 году газ проведут во все жилые строения на территориях садоводств.

Уровень газификации города сейчас составляет 95,86% — один из лидерских в России. Из 119 СНТ в пределах города 70 уже полностью газифицированы, в 49 ведутся проектирование и строительство.

В садоводствах более 6 тысяч домовладений ждут подключения: для 2,2 тысячи техническая готовность есть, а к 2030 году завершат работы еще для 4,2 тысячи.

Автор:
Юлия Аликова
