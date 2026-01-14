Городовой / Город / Петербург заждался: почему электрички с Лужского направления застряли в пути?
Петербург заждался: почему электрички с Лужского направления застряли в пути?

Опубликовано: 14 января 2026 16:00
 Проверено редакцией
Петербург заждался: почему электрички с Лужского направления застряли в пути?
По предварительным данным, отдельные поезда прибывают с задержкой до двух часов.

Утром 14 января движение электропоездов, направляющихся в сторону Балтийского вокзала по Лужскому маршруту, оказалось затруднено. Некоторые составы прибывают с задержкой, которая может достигать двух часов. Об этом сообщили пассажиры и сотрудники железнодорожных служб.

По словам находившихся на месте людей, на станции Мшинская возникла проблема — вероятно, неисправность произошла у машины для уборки снега. В результате изменения графика для ожидающих пассажиров должен быть подан дополнительный состав. Все обстоятельства происшествия сейчас уточняются.

Юлия Аликова
