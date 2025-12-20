Городовой / Город / Петербург зажёг Новый год: иллюминация вспыхнула ещё до боя курантов
Петербург зажёг Новый год: иллюминация вспыхнула ещё до боя курантов

Опубликовано: 20 декабря 2025 18:31
Петербург зажёг Новый год: иллюминация вспыхнула ещё до боя курантов
В городе завершилось подключение праздничных украшений к системе уличного освещения.

В Санкт-Петербурге в преддверии зимних праздников зажглись декоративные огни. Работы по установке и включению световых украшений завершили городские специалисты. Об этом сообщили представители городского комитета, отвечающего за энергетическое хозяйство.

Разнообразные гирлянды и световые элементы украсили парки, магистрали, набережные и дворы, преобразив привычный облик города. Всего в этом году для создания праздничной атмосферы было подключено свыше 14 тысяч световых объектов, которые разместили более чем на семи сотнях городских площадок. Местные жители и гости могут регулярно видеть фото украшенного города в социальных сетях.

Готовясь к Новому году, власти города уделяют большое внимание созданию особого светового облика общественных территорий.

Юлия Аликова
