Петербургская типография под угрозой: почему прокуроры требуют вернуть «Печатню» государству

В Петербурге принято решение арестовать весь пакет долей в организации «Типография "Печатня"», ведущей деятельность по производству бумажной и картонной продукции. Причиной этому стал иск, направленный Генеральной прокуратурой Российской Федерации с требованием национализировать данную компанию. Слушание по данному вопросу запланировано на 13 февраля, сообщает РБК.
В надзорном органе считают, что договор, заключённый в прошлом году между прежним владельцем «Печатни» и генеральным директором Ириной Руденя, следует признать недействительным. Прокуратура требует отменить эту сделку и взыскать сумму, равную доходу от продажи предприятия — 1,1 млрд рублей. Судебное определение было вынесено 20 января, о чём можно узнать из материалов дела.
