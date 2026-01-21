Городовой / Город / Петербургская типография под угрозой: почему прокуроры требуют вернуть «Печатню» государству
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Власти раскрыли главную интригу 2026 года: на каких улицах Петербурга горожане окажутся в плену дорожных работ Город
Забудьте о подогретом асфальте! Вот хитрый трюк, который используют финны: чёткие приоритеты и открытая информация — и дороги чистые Город
В каких местах снимали "Бандитский Петербург"? Вопросы о Петербурге
Кран засиял, с плитки слетел налет: последовал совету клинера и отказался от ремонта в ванной - все как новенькое Полезное
В Петербурге ожидают снежное волшебство: какие еще готовит сюрпризы погода в Северной столице Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Петербургская типография под угрозой: почему прокуроры требуют вернуть «Печатню» государству

Опубликовано: 21 января 2026 16:24
 Проверено редакцией
Петербургская типография под угрозой: почему прокуроры требуют вернуть «Печатню» государству
Петербургская типография под угрозой: почему прокуроры требуют вернуть «Печатню» государству
Городовой ру

В Петербурге принято решение арестовать весь пакет долей в организации «Типография "Печатня"», ведущей деятельность по производству бумажной и картонной продукции. Причиной этому стал иск, направленный Генеральной прокуратурой Российской Федерации с требованием национализировать данную компанию. Слушание по данному вопросу запланировано на 13 февраля, сообщает РБК.

В надзорном органе считают, что договор, заключённый в прошлом году между прежним владельцем «Печатни» и генеральным директором Ириной Руденя, следует признать недействительным. Прокуратура требует отменить эту сделку и взыскать сумму, равную доходу от продажи предприятия — 1,1 млрд рублей. Судебное определение было вынесено 20 января, о чём можно узнать из материалов дела.

Ранее в городе была совершена крупная сделка — за сумму, превышающую 100 миллионов рублей, выкупили историческое здание, прежде служившее общежитием фабрики «Большевичка». Инвесторы планируют провести его реставрацию.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью