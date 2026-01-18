Я нашел секрет: 30% музеев Петербурге— это просто лавка старьёвщика! Вход за 600 рублей, а тебе втюхивают дичь

В последние годы центр Петербурга стремительно наполнился объектами, которые с натяжкой можно назвать музеями.

Простым языком, “музей — это помещение, где хранят, изучают и экспонируют предметы, имеющие историческую, культурную, либо научную ценность — произведения искусства”.

Всё, что не соответствует этому определению — лишь развлекательные площадки или арт-пространства, но никак не учреждения просвещения.

Особую тревогу вызывает наплыв контента, формирующего у посетителей, особенно у детей и подростков, “поверхностное фрагментарное восприятие”, снижающее способность к анализу и критическому мышлению.

Для удобства эти сомнительные заведения можно разделить на пять категорий.

Госзаказы и пропагандистские инсталляции

К первой категории относятся объекты, созданные под эгидой госзаказа на патриотическое значение, зачастую связанные с ощутимым освоением бюджета.

Классический пример — Исторический парк «Моя Россия».

“Новодел из стекла и керамогранита, с огромными полупустыми залами, без единого экспоната, только большие планшеты и видеопроекторы”.

Посетители отмечают: “Детям там быстро становится скучно, интерактива нет”, а начитанным людям грустно от исторических неточностей.

“Обещали полное погружение в историю России, а погрузили в плохой учебник по истории”.

Сюда же относят и Музей гигиены — с его устаревшими агитационными плакатами и примитивными экспонатами: “ещё советская любимая агитационная тема о здоровом образе жизни”, требующая кардинальной модернизации.

Музеи-пятиминутки: Афера под видом искусства

Вторая категория — это “Музеи-пятиминутки”, где посетитель проводит в лучшем случае 5-7 минут. К ним относится вся дюжина псевдо-музеев от команды Smile Park: «Дом вверх дном», «Внутри человека», «Дом великана» и прочие.

Здесь возмущает не только быстротечность экспозиции, но и наглость ценообразования — до 500₽ за вход. Отмечается, что во многих из них “лет по 8 не было ремонта, душно, пыльно, мусор везде, админы хамят”.

Для сравнения, в Зоологическом музее вход 300₽, но там хранится 30 000 экспонатов.

Отзывы говорят сами за себя: в «Доме вверх дном» “очень тесно и душно”, а в «Музее иллюзий» царит “полная антисанитария” — посетители сообщали о замеченных клопах.

В «Музее Внутри Человека», несмотря на эффектный вход “через рот”, дальше посетителя ждут лишь “стены в распечатках с информацией об органах” — элементарных эффектов, передающих работу систем организма, нет.

Музеи-магазины: Экскурсия в торговую точку

Третья группа — это “Музеи-магазины с небольшими выставочными стендами”. Эти места часто напоминают “лавку старьёвщика”, где за 600₽ входа экскурсовод 20 минут настойчиво “втюхивает тебе товар по завышенному ценнику”.

К этой категории относят Музеи кофе, водки, хлеба, специй. Исключением является Музей Варежки — за его благотворительность и проведение мастер-классов ему можно простить формат арт-пространства.

Мультимедийный обман и “Кринж”

Четвертая категория — “Мультимедиа обман уровня бог”. Организаторы не освоили культуру создания качественных световых проектов, используя примитивные светодиодные ленточки и простейшие проекторы.

За вход, порой достигающий 1000₽, посетители получают сомнительное зрелище. Вместо Сада сновидений или Сада света в Ботаническом саду, лучше рассмотреть вариант похода в IMAX за схожую цену.

“Ну колхоз 50-е, ей богу!”, — негодуют о световых инсталляциях.

Пятая категория — это “Музеи примитивизма и кринжа”. Здесь “выдавать такой примитив даже за выставку моветон”. К ним относятся Музей Эмоций, Музей сновидений Фрейда, Музей Магии.

Это откровенный “фастфуд для ума”, активно рекламируемый в соцсетях. В Музее Магии фокусы примитивны, а фотозоны уступают даже Икеа.

Посетители часто “плюются и требуют деньги вернуть”, но следующая волна клиентов не заставляет себя ждать.

Общее разочарование и навязчивый сервис

Общие жалобы на эти заведения вращаются вокруг отсутствия должного ухода и неуважения к посетителю.

В «Лабиринтах» элементарный проход занимает три минуты, а в «Лабиринте страха» аниматоры “халявят”, и посетители жалуются, что видео после прохода не высылают на почту.

В контактном зоопарке ситуация с животными вызывает слезы даже у старших детей из-за “отвратительных условий содержания”. В «ЛабиринтеУМ» наблюдается “болотный запах у водных элементов”, а экспонаты сломаны.

В заключение, критика сводится к простому требованию: если проект ориентирован на развлечение, а не на познание, его стоимость не должна превышать 100-200₽.

“Любите и уважайте ваших клиентов, и они это оценят!” — иначе вместо радости они получат лишь разочарование.

