Петербургский школьник случайно оказался богаче на 22 тысячи — карта «нашлась» в самом неожиданном месте

В Приморском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело, связанное с кражей денежных средств несовершеннолетним. Информацию об этом опубликовала пресс-служба городского управления Следственного комитета. По версии следствия, 15-летний юноша в декабре 2025 года незаконно получил доступ к чужой банковской карте.
С помощью бесконтактных платежей ему удалось потратить более 22 тысяч рублей. Подросток использовал похищенные деньги в заведениях общественного питания. Как уточняется, карту он нашёл.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением всех деталей совершённого деяния. Известно, что личность подростка установлена. Все обстоятельства уточняются в ходе следствия.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».