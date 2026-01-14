Городовой / Город / Петербургский школьник случайно оказался богаче на 22 тысячи — карта «нашлась» в самом неожиданном месте
Петербургский школьник случайно оказался богаче на 22 тысячи — карта «нашлась» в самом неожиданном месте

Опубликовано: 14 января 2026 13:30
 Проверено редакцией
Петербургский школьник случайно оказался богаче на 22 тысячи — карта «нашлась» в самом неожиданном месте
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, и ведётся расследование обстоятельств инцидента.

В Приморском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело, связанное с кражей денежных средств несовершеннолетним. Информацию об этом опубликовала пресс-служба городского управления Следственного комитета. По версии следствия, 15-летний юноша в декабре 2025 года незаконно получил доступ к чужой банковской карте.

С помощью бесконтактных платежей ему удалось потратить более 22 тысяч рублей. Подросток использовал похищенные деньги в заведениях общественного питания. Как уточняется, карту он нашёл.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением всех деталей совершённого деяния. Известно, что личность подростка установлена. Все обстоятельства уточняются в ходе следствия.

Автор:
Юлия Аликова
Город
