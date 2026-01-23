Петербуржцам объявили жёлтый уровень тревоги: синоптики предрекают стужу до минус двадцати

В Петербурге с пятницы, 23 января, ожидается похолодание — в некоторых районах температура опустится до минус 20 градусов. В связи с этим в городе вводится «жёлтый» уровень погодной опасности, который будет действовать с полуночи до 10 часов утра.

Городские власти обращаются к автомобилистам с просьбой проявлять осторожность на дорогах и, если есть возможность, временно отказаться от личного транспорта для снижения риска аварийных ситуаций. Жителей также просят быть осмотрительными и одеваться теплее, чтобы избежать переохлаждения.

Такой уровень погодной опасности свидетельствует о наличии факторов, которые могут представлять угрозу здоровью и безопасности. Особое внимание рекомендуется уделять пешеходам — в морозные дни возрастает вероятность травм из-за скользких тротуаров.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».