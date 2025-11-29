Петербуржцы ломают ноги каждую зиму: как пенсионерам ходить по обледенелой Невской, и сохранять здоровье

Гололёд в Петербурге снова превращает дворы в каток, а пожилые люди боятся выходить даже в магазин. «Городовой» поговорил со спасателем Максимом Штыбом, генеральным директором First Aid, и узнал, как бабушкам действительно снизить риск падений.
Специалист признаёт: универсального способа нет, но есть рабочие правила. Во-первых, нужна правильная обувь:
«По возможности использовать специальную обувь с противоскользовой подошвой, или для пожилых бывают специальные накладки на обувь». Они надеваются поверх ботинок и дают дополнительное сцепление.
Во-вторых, темп. Штыб советует двигаться размеренно:
«Идти маленькими, короткими шагами, используя всю площадь подошвы». Такой «пингвин-стиль» помогает держать центр тяжести ближе к опоре.
Поможет и трезвый расчёт: если погода опасная, лучше не геройствовать. Избегайте выхода в гололёд, откладывайте несущественные дела на потом или попросите заняться ими близких.
А вот надежда на хорошее освещение не спасёт: «Для гололёда не имеет значения. Видите, если зрение не очень, его и при хорошем освещении не очень видно».
Главная рекомендация — беречь себя и не стесняться просить помощи. Петербургский лёд одинаково коварен и для молодых, и для пожилых, но простые меры заметно снижают вероятность травм.