Петербуржцы ошеломили соперников на велотреках России: редкий урожай из девяти медалей!

На прошедших всероссийских соревнованиях по велоспорту представители региона отличились и завоевали девять медалей. Комитет по физической культуре и спорту сообщил о результатах, подчеркнув достижения как среди взрослых спортсменов, так и среди юниоров. Главная новость — золото среди мужчин взял Егор Игошев, а серебро получил Марк Крючков.
У женщин первое место заняла Ангелина Новолодская, следом за ней финишировала Ольга Костина. Среди юношей на верхнюю ступень пьедестала поднялся Кирилл Зырянов. Данниил Вешняков стал обладателем второй награды, а Борис Скорняков взял третью.
В женской юниорской категории серебряную медаль получила Марина Грибова, бронзу — Валентина Голыбина. Таким образом, сборная региона пополнила свою копилку девятью медалями различного достоинства. В ведомстве особо отметили вклад тренеров и спортивной школы.
«Поздравляем спортсменов и наставников Школы высшего спортивного мастерства по велоспорту и триатлону с успехами на первом старте года», — заявили в пресс-службе спорткомитета.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».