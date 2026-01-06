Петербуржцы скупают детские игрушки быстрее всех

В прошлом году средняя сумма покупки товаров для детей составила 1522 рубля.

Жители Санкт-Петербурга заняли одну из ведущих позиций в стране по уровню покупательской активности в сегменте товаров для детей.

В прошедшем году город оказался в числе трёх крупнейших регионов по объёму расходов на эту категорию. Об этом говорится в исследовании специалистов «СберАналитики».

По итогам 2024 года средний чек при приобретении товаров для детей достиг 1522 рублей.

Основная масса подобных покупок пришлась на крупные города и регионы: Москва — 13,3%, Московская область — 6,7%, Петербург — 4,3%, затем следуют Свердловская область (3,5%), Краснодарский край (3%), Татарстан (2,7%), Приморский край (2,6%), а также Красноярский край, Башкортостан и Челябинская область (по 2,4%).

Аналитики зафиксировали, что с января по ноябрь 2025 года суммы затрат в профильных магазинах уменьшились на 7% по сравнению с таким же периодом предыдущего года.

При этом средний чек вырос на 8%, составив вышеупомянутые 1522 рубля. Это свидетельствует о тенденции к покупке более дорогих товаров при общем снижении объёма приобретённых детских товаров.

Эксперты пояснили, как распределяются расходы между различными типами магазинов. В категории детских товаров 75% всех покупок россияне совершают в магазинах игрушек, а 25% — в точках, специализирующихся на одежде. По структуре расходов на первом месте — игрушки (65%), на втором — одежда (36%).

Причиной такого соотношения стал различный уровень среднего чека. За один визит в магазин игрушек россияне в среднем тратят 1308 рублей (плюс 8% к прошлому году), тогда как посещение магазина детской одежды обходится дороже — 2162 рубля, что на 9% больше по сравнению с предыдущим годом.

Наибольший объём расходов на детские товары обычно приходится на периоды перед началом учебного года и зимними праздниками.

Исследование выделяет наиболее активных покупателей: почти половина всех средств, потраченных на детские товары, принадлежит взрослым в возрасте от 35 до 44 лет.

На долю покупателей в возрасте 25-34 года приходится 25% затрат на игрушки и 16% — на детскую одежду.

В покупке товаров для детей превалируют женщины: им приходится 73% трат в магазинах одежды и 65% расходов на игрушки. Однако средний чек мужчин, совершающих подобные покупки, оказался выше, чем у женщин.

