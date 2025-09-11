«Синий кабинет» Александра II и готическая капелла: что скрывают стены парка Александрия под Петербургом

Помимо знаменитых фонтанов Нижнего парка, Петергоф скрывает в себе другие сокровища — восемь дворцово-парковых ансамблей, каждый из которых имеет свою уникальную историю.

В Петергофе есть необычный уголок — парк Александрия. В нем сосредоточено восемь дворцово-парковых ансамблей.

Как указано на сайте музея-заповедника, район был резиденцией Романовых с 1830 года вплоть до Октябрьской революции.

История Александрии берет начало в начале XVIII века, когда князь Александр Меньшиков начал возводить здесь загородный дворец.

Но судьба распорядилась иначе — Меньшиков вскоре оказался в опале, свое строительство так и не завершил, и территория на долгие годы пришла в запустение.

Позже владение перешло к императрице Анне Иоанновне — она устроила на этих землях Охотничий парк, именуемый Ярдгартеном.

Однако и его ждало забвение, поскольку царская резиденция сместилась в Царское Село.

Возрождение пришло с Николаем I, который с 1825 года восстановил здесь пригородный парк и сделал его своей летней резиденцией.

Парк получил имя супруги императора — Александры Федоровны — и сразу обрел статус важнейшего государственного места.

Здесь проходили встречи высокого уровня, подписывались документы, которые меняли судьбу страны.

Архитектурные жемчужины и музеи

Главной визитной карточкой парка стал «Коттедж» — дворец в неоготическом стиле, похожий на уютную загородную дачу, где отдыхала вся императорская семья.

Сегодня в его залах собраны личные вещи Александры Федоровны и других Романовых.

Другой уникальный объект — готическая капелла, церковь Александра Невского, служившая домашним храмом Романовых с 1834 года.

В зимнее время храм закрыт для посетителей, но его строгая архитектура не теряет значимости.

Фермерский дворец, бывшая коровья ферма, преобразованная в представительный дворец Александра II, известен своим «Синим кабинетом».

Там император принимал важнейшие решения, включая подготовку указа об отмене крепостного права.

В здании были установлены лифт и современные на то время удобства, что подчеркивало новаторский дух эпохи.

В сердце парка — сад императрицы с живописными клумбами, фонтаном и элегантной перголой в итальянском стиле.

Также здесь находится дворцовая телеграфная станция — уникальный объект связи середины XIX века, открытый не только для придворных, но и для горожан.

Малозаметные сокровища Александрии

Музей «Фельдъегерский домик» рассказывает о судьбе дежурного фельдъегеря Александра II, сохраняя форму и личные вещи офицера.

Зимой музей закрыт, но летом он становится настоящей жемчужиной истории.

Руинный мост — трехарочная конструкция у развалин недостроенного дворца Меншикова. После разрушения войны он был восстановлен лишь в 2008 году, символизируя возрождение и память.

Ворота с караульным домом, построенные в 1827 году, придают парку особый статус — здесь располагается экскурсионный отдел, а сам ансамбль удостоен внимания архитекторов и гостей.

Чугунный готический колодец — уникальный павильон из 1835 года — единственная из четырех таких беседок, дожившая до наших дней и отреставрированная в 2015 году.

Образовательный центр «Новая ферма» — современный музей с мастерскими и выставочными залами, где школьники изучают историю региона и искусство реставрации.

Практическая информация и советы

Парк Александрия открыт с середины апреля по середину октября с 8 до 20 часов, в зимний период — с 9 утра.

Вход стоит 350 рублей.

Зимой посещение парка бесплатно, но некоторые объекты закрыты. За точными данными и расписанием стоит следить на официальном сайте.

Добраться сюда можно автобусами, а также пешком от станции Новый Петергоф или приплыв на «Метеоре» и пройдя десять минут пешком.

В отзывах посетители отмечают:

«Александрия — это не просто парк, это путешествие в другую эпоху».

"Раньше все было открыто для простого люда.В Александрии зимой постоянно бегали на лыжах .А в Нижнем парке по вечерам занимались тренировками по легкой атлетике".

Цены актуальны на момент публикации.