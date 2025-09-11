«Синий кабинет» Александра II и готическая капелла: что скрывают стены парка Александрия под Петербургом

В Петергофе есть необычный уголок — парк Александрия. В нем сосредоточено восемь дворцово-парковых ансамблей.
Как указано на сайте музея-заповедника, район был резиденцией Романовых с 1830 года вплоть до Октябрьской революции.
История Александрии берет начало в начале XVIII века, когда князь Александр Меньшиков начал возводить здесь загородный дворец.
Но судьба распорядилась иначе — Меньшиков вскоре оказался в опале, свое строительство так и не завершил, и территория на долгие годы пришла в запустение.
Позже владение перешло к императрице Анне Иоанновне — она устроила на этих землях Охотничий парк, именуемый Ярдгартеном.
Однако и его ждало забвение, поскольку царская резиденция сместилась в Царское Село.
Возрождение пришло с Николаем I, который с 1825 года восстановил здесь пригородный парк и сделал его своей летней резиденцией.
Парк получил имя супруги императора — Александры Федоровны — и сразу обрел статус важнейшего государственного места.
Здесь проходили встречи высокого уровня, подписывались документы, которые меняли судьбу страны.
Архитектурные жемчужины и музеи
Главной визитной карточкой парка стал «Коттедж» — дворец в неоготическом стиле, похожий на уютную загородную дачу, где отдыхала вся императорская семья.
Сегодня в его залах собраны личные вещи Александры Федоровны и других Романовых.
Другой уникальный объект — готическая капелла, церковь Александра Невского, служившая домашним храмом Романовых с 1834 года.
В зимнее время храм закрыт для посетителей, но его строгая архитектура не теряет значимости.
Фермерский дворец, бывшая коровья ферма, преобразованная в представительный дворец Александра II, известен своим «Синим кабинетом».
Там император принимал важнейшие решения, включая подготовку указа об отмене крепостного права.
В здании были установлены лифт и современные на то время удобства, что подчеркивало новаторский дух эпохи.
В сердце парка — сад императрицы с живописными клумбами, фонтаном и элегантной перголой в итальянском стиле.
Также здесь находится дворцовая телеграфная станция — уникальный объект связи середины XIX века, открытый не только для придворных, но и для горожан.
Малозаметные сокровища Александрии
Музей «Фельдъегерский домик» рассказывает о судьбе дежурного фельдъегеря Александра II, сохраняя форму и личные вещи офицера.
Зимой музей закрыт, но летом он становится настоящей жемчужиной истории.
Руинный мост — трехарочная конструкция у развалин недостроенного дворца Меншикова. После разрушения войны он был восстановлен лишь в 2008 году, символизируя возрождение и память.
Ворота с караульным домом, построенные в 1827 году, придают парку особый статус — здесь располагается экскурсионный отдел, а сам ансамбль удостоен внимания архитекторов и гостей.
Чугунный готический колодец — уникальный павильон из 1835 года — единственная из четырех таких беседок, дожившая до наших дней и отреставрированная в 2015 году.
Образовательный центр «Новая ферма» — современный музей с мастерскими и выставочными залами, где школьники изучают историю региона и искусство реставрации.
Практическая информация и советы
Парк Александрия открыт с середины апреля по середину октября с 8 до 20 часов, в зимний период — с 9 утра.
Вход стоит 350 рублей.
Зимой посещение парка бесплатно, но некоторые объекты закрыты. За точными данными и расписанием стоит следить на официальном сайте.
Добраться сюда можно автобусами, а также пешком от станции Новый Петергоф или приплыв на «Метеоре» и пройдя десять минут пешком.
В отзывах посетители отмечают:
«Александрия — это не просто парк, это путешествие в другую эпоху».
"Раньше все было открыто для простого люда.В Александрии зимой постоянно бегали на лыжах .А в Нижнем парке по вечерам занимались тренировками по легкой атлетике".
Цены актуальны на момент публикации.