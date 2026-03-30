Петергоф запускает весну: фонтаны, праздник и новые правила бесплатного посещения
Петергоф запускает весну: фонтаны, праздник и новые правила бесплатного посещения

Опубликовано: 30 марта 2026 10:30
 Проверено редакцией
Петергоф запускает весну: фонтаны, праздник и новые правила бесплатного посещения
Петергоф запускает весну: фонтаны, праздник и новые правила бесплатного посещения
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Весенний праздник фонтанов пройдет 16 мая.

Первый пуск фонтанов Петергофа в 2026 году запланирован на 25 апреля, а традиционный Весенний праздник фонтанов — одно из самых ожидаемых событий сезона — пройдёт 16 мая, сообщил ТАСС генеральный директор музея‑заповедника Роман Ковриков

С 25 апреля все фонтаны Нижнего парка и Верхнего сада будут функционировать ежедневно до октября. Весенний праздник фонтанов пройдёт 16 мая, а тему мероприятия организаторы планируют объявить позднее.

В 2025 году акцент был сделан на одном из главных символов комплекса — скульптурной группе «Самсон, разрывающий пасть льва», рассказав о её создании, утрате во время Великой Отечественной войны и сложной истории восстановления.

Новые льготы и бесплатные посещения

Ковриков подчеркнул, что в новом сезоне расширится список льготных категорий посетителей. Впервые в Петергофе появятся дополнительные дни бесплатного входа в отдельные музеи для всех гостей.

Музей‑заповедник сохраняет льготные тарифы для граждан и налоговых резидентов РФ, а также для граждан Беларуси, и дополнительно распространяет их на страны ЕАЭС — Армению, Казахстан и Кыргызстан.

Подготовка к сезону

Гендиректор отметил, что Нижний парк, Верхний сад, Александрия и Ораниенбаум не закрываются в апреле и работают для посетителей каждый день, уже идёт активная подготовка к высокому сезону.

На этой неделе начнётся раскрытие скульптур, а в музеях, которые закрывались на зиму, продолжается приведение интерьеров в порядок к приёму гостей.

Автор:
Юлия Аликова
