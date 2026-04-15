Петропавловка открывает «умный» турцентр: мосты, еда и связь в исторических стенах
Как приготовить идеальную домашнюю лапшу: 30 минут - и гора на столе, лучший рецепт Полезное
От Калининграда до Владивостока: Jeland с завода в Шушарах готов к продажам Город
Почему креветки становятся "резиновыми": главная ошибка, которую делают все Полезное
Какие документы нужны для приватизации земельного участка в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Метро «Театральная» готовит правки: вестибюли на старых местах до 2027-го Город
Петропавловка открывает «умный» турцентр: мосты, еда и связь в исторических стенах

Опубликовано: 15 апреля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Летом аналогичную площадку откроют на «Острове Фортов».

В Петропавловской крепости заработал павильон городского туристско-информационного бюро.

Посетители смогут получить ответы на любые вопросы на нескольких языках: где отведать блюда петербургской кухни, во сколько разводят мосты, как купить сим-карту и подробности об экскурсионных маршрутах.

Это 13-й такой центр в Петербурге, но один из первых в обновлённом формате — не отдельное строение, а объект, гармонично интегрированный в историческую среду, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Как отметили в комитете по развитию туризма, летом похожую площадку запустят на «Острове Фортов».

Ранее сообщалось, что в Петербурге официально открыт навигационный сезон, а вместе с ним и туристический.

Юлия Аликова
