Петропавловка открывает «умный» турцентр: мосты, еда и связь в исторических стенах

В Петропавловской крепости заработал павильон городского туристско-информационного бюро.
Посетители смогут получить ответы на любые вопросы на нескольких языках: где отведать блюда петербургской кухни, во сколько разводят мосты, как купить сим-карту и подробности об экскурсионных маршрутах.
Это 13-й такой центр в Петербурге, но один из первых в обновлённом формате — не отдельное строение, а объект, гармонично интегрированный в историческую среду, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Как отметили в комитете по развитию туризма, летом похожую площадку запустят на «Острове Фортов».
Ранее сообщалось, что в Петербурге официально открыт навигационный сезон, а вместе с ним и туристический.