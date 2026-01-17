Пей молоко — станешь умней? Неожиданные выводы учёных о любимом напитке россиян

Заведующая факультетом естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что регулярное употребление молока способствует поддержанию оптимальной работы мозга. По её словам, этот напиток содержит все базовые вещества, которые косвенно улучшают деятельность нервной системы. Молоко не способно превратить человека в гения за ночь, однако в долгосрочной перспективе его польза для мозга заметна.
Лялина уточнила, что белки и аминокислоты, присутствующие в составе молока, необходимы для образования нейротрансмиттеров — веществ, которые отвечают за обмен сигналами между нейронами. Это, по её мнению, положительно сказывается на уровне памяти и способности к концентрации.
"Витамины группы B, особенно В12 и В2, требуются для нормального состояния нервной системы, они содействуют выработке энергии в мозге и улучшают интеллектуальные функции. Кальций и магний нужны для качественной передачи нервных импульсов и здоровья нервных клеток, а жиры поддерживают структуру мембран клеток мозга и способствуют его развитию и стабильной работе", — сообщила специалист.
Эксперт считает, что натуральное молоко положительно влияет на память и внимание детей, подростков и взрослых. Тем не менее, Лялина подчёркивает: чтобы заметно улучшить умственные способности, потребуется целый комплекс мер. Помочь мозгу может только сочетание сбалансированного рациона, достаточного сна, регулярной физической активности и развития умственных навыков.
