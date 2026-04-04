Пионы распустятся максимально огромными шапками: Даю им 4 подкормки за сезон - важнее некуда
Пионы распустятся максимально огромными шапками: Даю им 4 подкормки за сезон - важнее некуда

Опубликовано: 4 апреля 2026 07:32
 Проверено редакцией
Подкормки для пионов в дачный сезон.

Высаживая пионы на даче, стоит помнить о подкормках. Они обеспечат образование крупных бутонов, цветов будет очень много.

О 4 подкормках для пиона в дачный сезон рассказываю на канале "Моя дача. Сад и огород", не забывайте их вносить.

При этом умные дачники знают, что первые 2 года пионы в подкормках не нуждаются вовсе, а вот на 3 без них уже не обойтись.

4 подкормки пионов для цветения

  1. При появлении ростков из почвы пионам надо дать обязательную подкормку. Для её приготовления на 10 литров воды внесём 1 столовую ложку аммиачной селитры, тщательно перемешаем. Пионы поливаем по ведру подкормки на каждый цветочный куст, после - мульчируем при помощи толстого слоя перегноя.
  2. Когда на пионах появились бутоны, но распуститься ещё не успели, на 10 литров воды вносим 0,5 столовой ложки аммиачной селитры, туда же - 0,5 столовой ложки суперфосфарат и 0,3 столовой ложки калийной соли. Ведра подкормки хватит на 1 куст.
  3. 3 подкормка необходима в момент цветения. Это удобрение готовится в тех же пропорциях, как и предыдущее, расход - такой же.
  4. После цветения пионам необходимо восполнение полезных веществ. Дадим им на 10 литров воды 0,5 столовой ложки суперфосфата и 0,3 столовой ложки калийной соли. Расход - ведро на куст.

В конце сезона пионы обрезаем, а перед уходом на зиму - обязательно мульчируем. В этом случае они обязательно переживут зиму и дадут пышные цветы в новом сезоне.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как правильно ухаживать за спатифиллумом.

