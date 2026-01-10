Пирожные победили: почему шоколад уступил место на столах россиян в 2025 году

Новости по теме

Лучше закупаться заранее: икра дорожает — почему в 2025 году цена может шокировать к Новому году

«Скорее общежитие, чем место для житья»: почему петербургские «человейники» не место для комфорта

История и наука о самом загадочном моменте года: почему Новый год начинается именно в полночь

Сразу двузначный скачок: потребительские расходы россиян в 2025 году взлетели на 14%

«Русская Голгофа» — место пыток, ставшее святыней: почему этот остров входит в топ самых жутких мест России

