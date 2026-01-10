Пирожные победили: почему шоколад уступил место на столах россиян в 2025 году

В начале 2025 года в России было зафиксировано увеличение продаж пирожных и печенья. Специалисты компании NTech отмечают, что по сравнению с тем же периодом предыдущего года спрос на шоколадные плитки снизился на 12 процентов. Об этом сообщают РИА Новости.
Объем продаж пирожных — к ним аналитики относят свежие десерты с коротким сроком хранения, а также эклеры, профитроли, пончики и другие лакомства — с января по сентябрь вырос на 19 процентов относительно прошлого года.
Печенье, включая сахарное, овсяное и крекеры, стало продаваться чаще — рост составил 8 процентов в килограммах.
По словам директора по аналитике NTech Леонида Ардалионова, пончики обеспечили в этой группе наибольший прирост, их продажи увеличились на 42 процента в весовом выражении.
Также выросла популярность кондитерских изделий, размещаемых у касс: продажи в этой категории прибавили 5 процентов.
Продукция вроде вафель, пряников и зефира смогла увеличить показатели на 4 процента. Ардалионов объясняет:
Покупатели все чаще отдают предпочтение небольшим порционным десертам, чтобы попробовать сразу несколько видов сладкого вместо одного большого торта.
Снижение интереса к шоколадным плиткам связано с заметным подорожанием этой продукции. Ардалионов уточняет, что с прошлого года рост цен на сырье привел к увеличению стоимости плиточного шоколада примерно на 35 процентов.
"Их цена год к году выросла в среднем на 35% и перестала казаться покупателям справедливой, поэтому они стали отказываться от этого продукта, в том числе в пользу других категорий сладостей", — сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что Россия приобрела около шестой части всего экспортируемого за рубеж урожая мандаринов.