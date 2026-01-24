Городовой / Город / Питер встречает горожан ледяным дыханием и робким снегом – стоит ли ждать погодных сюрпризов?
Опубликовано: 24 января 2026 10:18
 Проверено редакцией
legion-media / Zoonar / MGO306392035

Существенных перемен в характере погоды в ближайшую субботу в Санкт-Петербурге не ожидается. Как сообщил Михаил Леус, старший специалист центра «Фобос», регион по-прежнему находится под воздействием вытянутого барического гребня, и здесь сохранится переменная облачность с кратковременными осадками в виде снега.

Температура воздуха в городе составит от –10 до –12 градусов, а в пределах области — от –9 до –14. Ветер останется южным, его скорость будет колебаться от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и сохранится на уровне 770 миллиметров ртутного столба.

Ожидается, что в воскресенье осадки почти не побеспокоят жителей, ночью столбик термометра опустится до –14…–16, днём температура составит от –11 до –13 градусов мороза.

«При этом по-прежнему заметно холоднее, чем должно быть по календарю», — подчеркнул Михаил Леус.

Автор:
Юлия Аликова
