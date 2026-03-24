Городовой / Город / Питомцы под контролем: в Петербурге появятся официальные «собачьи парки»
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Питомцы под контролем: в Петербурге появятся официальные «собачьи парки»

Опубликовано: 24 марта 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Выгуливать питомцев разрешат только на специальных площадках с табличками.

Власти Санкт-Петербурга предлагают наделить районные администрации полномочиями самостоятельно определять зоны для выгула собак.

Проект документа готов, но еще не принят. В случае утверждения питомцев можно будет выгуливать только на специально оборудованных площадках с соответствующими указателями.

Согласно проекту, местные власти смогут выбирать подходящие места для прогулок с животными и устанавливать там необходимые знаки, сообщает "КП-Петербург".

В настоящее время в городе отсутствуют официально утвержденные зоны для выгула собак, хотя федеральный закон о содержании животных был принят еще в прошлом году.

Нарушение правила выгула без поводка влечет штраф от 2 тысяч рублей, а прогулка с питомцем в состоянии опьянения — до 4 тысяч рублей.

Однако полноценную инфраструктуру для владельцев собак создать пока не удается: в Петербурге насчитывается менее 70 площадок для выгула и дрессировки.

При этом количество домашних собак оценивается в 350–550 тысяч, а в большинстве жилых районов таких объектов вообще нет, оставляя хозяев в сложном положении.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью