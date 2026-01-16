Городовой / Полезное / Пива нет, сосисок с капусткой тоже: попал на настоящее немецкое застолье, увиденное ошарашило
Опубликовано: 16 января 2026 16:15
 Проверено редакцией
немецкое застолье
Фото: Городовой.ру

Стереотип о немецкой кухне как о бесконечных сосисках с квашеной капустой далёк от повседневной реальности. Как показывает опыт россиянина-блогера, жители Германии питаются гораздо проще и экономнее.

Основу ежедневного рациона часто составляют полуфабрикаты, готовые замороженные блюда и салаты в коробках из супермаркета, которые можно быстро разогреть. Это связано не только с экономией времени, но и с высокой стоимостью традиционных продуктов.

Например, килограмм хороших колбасок может стоить около 18 евро, что для семьи из четырёх человек становится ощутимой тратой.

Готовая еда в отделах кулинарии тоже не всегда радует. Блогер отмечает, что часто это пережаренные шницели по цене около 15 евро за килограмм, которые выглядят неаппетитно и при этом стоят довольно дорого. Таким образом, настоящая немецкая повседневность — это скорее быстрые и бюджетные решения, а не обильные мясные пиры.

Автор:
Игорь Мустафин
