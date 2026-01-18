Плач младенцев под вспышки фонарей: как в Карелии будущие мамы рожали во тьме

В Сегеже в центральной районной больнице во время ночного дежурства сразу в трёх родильных залах бригада медиков принимала роды. Врачом-акушером-гинекологом был Алексей Вирки, рядом работали врач-неонатолог и педиатр Марина Наумчик, акушерка Татьяна Буйко и медсестра Татьяна Быкова. Эти специалисты встретили троих новорождённых в одну ночь.
Во время работы оперативной бригады случилась авария на электростанции, и больница осталась без обычного освещения. По словам сотрудников, тогда дежурные медики использовали фонарики, так как резервное питание поддерживало только работу отделения реанимации, операционных и оборудование, обеспечивающее подачу кислорода. Персонал сумел скоординировать действия и не допустил сбоев при родах.
Михаил Охлопков, руководитель министерства здравоохранения Карелии, отметил:
«Все действия персонала были чёткими и слаженными».
В результате на свет появились трое малышей — две девочки и мальчик. Все дети чувствуют себя хорошо. Состояние новорождённых медики оценивают как удовлетворительное.
