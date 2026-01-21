Городовой / Город / Плата за свет и воду под контролем: депутаты нашли способ обуздать коммунальные тарифы
Плата за свет и воду под контролем: депутаты нашли способ обуздать коммунальные тарифы

Опубликовано: 21 января 2026 01:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

В нижней палате парламента рассмотрят предложение, которое предусматривает ограничение увеличения платежей за жильё и коммунальные услуги размером инфляции.

Документ планируется внести на рассмотрение депутатов уже 20 января. Об этом «Известиям» сообщил первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Владимир Сысоев.

Депутат отметил, что с 2025 года расходы на коммунальные услуги возрастают во всех регионах страны. По его словам, люди обеспокоены тем, что тарифы чаще всего повышаются дважды в год, а реальные доходы населения практически не изменяются. Сысоев пояснил:

«Фракция ЛДПР предлагает закрепить в Жилищном кодексе правило: размер платы за ЖКУ не должен расти быстрее инфляции, установленной федеральным бюджетом на следующий год и плановый период».

Такое изменение, по мнению Сысоева, способно уменьшить скорость роста ежемесячных расходов на коммунальные услуги и снизить долговое бремя как для семей, так и для региональных бюджетов.

Особое беспокойство вызывают прогнозы по отдельным субъектам Российской Федерации: например, в Ставропольском крае в октябре 2026 года планируется рост тарифов на 22%. В Тамбовской и Тюменской областях ожидается увеличение на 17,5% и 17,2% соответственно.

В прочих регионах страны стоимость услуг возрастёт на величину от 8 до 15 процентов. Это приведёт к ситуации, при которой все больше семей будут вынуждены направлять значительную часть доходов на оплату коммуналки и содержание жилья.

Автор:
Юлия Аликова
Город
