Зона тихого отдыха с библиомодулем, навесами и беседками: куда в Ленобласть приглашают петербуржцев насладиться видами осени

В Никольском Подпорожского района у Дома культуры создана прибрежная территория.
Она включает площадь со сценой и амфитеатром, пешеходный транзит, пространство у реки Свирь, детскую игровую площадку и арт-объект.
Федоровское
Как пишет пресс-служба администрации региона, сквер памяти героев Федоровского городского поселения увековечил подвиги земляков стендами с «Историей в лицах».
Здесь также появились городские качели, лавочки и зона тихого отдыха с библиомодулем, навесами и беседками.
Юкковское
В Юкковском поселении смонтирована площадка с игровым комплексом, горкой, батутом и качелями на безопасном покрытии. Взрослые могут отдохнуть в зонах с вращающимися диванами и качелями.