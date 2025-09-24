Городовой / Город / Зона тихого отдыха с библиомодулем, навесами и беседками: куда в Ленобласть приглашают петербуржцев насладиться видами осени
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Зона тихого отдыха с библиомодулем, навесами и беседками: куда в Ленобласть приглашают петербуржцев насладиться видами осени

Опубликовано: 24 сентября 2025 18:00
Амфитеатр
Зона тихого отдыха с библиомодулем, навесами и беседками: куда в Ленобласть приглашают петербуржцев насладиться видами осени
globallookpress/ Konstantin Kokoshkin

Новые объекты появились в Никольском, Федоровском и Юкковском поселениях.

В Никольском Подпорожского района у Дома культуры создана прибрежная территория.

Она включает площадь со сценой и амфитеатром, пешеходный транзит, пространство у реки Свирь, детскую игровую площадку и арт-объект.

Федоровское

Как пишет пресс-служба администрации региона, сквер памяти героев Федоровского городского поселения увековечил подвиги земляков стендами с «Историей в лицах».

Здесь также появились городские качели, лавочки и зона тихого отдыха с библиомодулем, навесами и беседками.

Юкковское

В Юкковском поселении смонтирована площадка с игровым комплексом, горкой, батутом и качелями на безопасном покрытии. Взрослые могут отдохнуть в зонах с вращающимися диванами и качелями.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».