По гениальности этому лайфхаку с кофейным жмыхом нет равных: родственники благодарят по СМС каждые выходные
По гениальности этому лайфхаку с кофейным жмыхом нет равных: родственники благодарят по СМС каждые выходные

Опубликовано: 16 января 2026 20:15
 Проверено редакцией
жмых
Фото: Городовой.ру

Выпив кофе, не спешите выбрасывать гущу. Опытные хозяйки знают, что кофейный жмых — это универсальный помощник в быту, который может пригодиться на кухне, в огороде и даже в уходе за домом.

Смешав жмых с несколькими каплями моющего средства, вы получите эффективный чистящий порошок. Он отлично справляется с нагаром на противнях, жиром на кастрюлях и помогает вернуть блеск раковине и кухонным поверхностям.

Для дачников кофейная гуща станет натуральным средством от вредителей: настой из 200 граммов жмыха на пол-литра воды можно использовать для опрыскивания цветов и клубники через четыре часа после приготовления. Кроме того, жмых полезно добавлять в компост и грунт комнатных растений, чтобы стимулировать их рост.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
