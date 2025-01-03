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Что готовят на Рождество: традиции и блюда петербуржских семей  

3 января 2025 09:03
Блюда на столе к комнате, где стоит елка
Что готовят на Рождество: традиции и блюда петербуржских семей  
Городовой ру

Приготовить такое может даже неопытная хозяйка.

Рождественский стол — это особая традиция, которая начинается 6 января с Сочельника. В этот день готовят 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. Застолье в Петербурге всегда начиналось после появления первой звезды, означающей Рождение Христа.

Блюда для Сочельника

Традиционно праздничный ужин начинается с кутьи — каши из пшеницы или риса с медом, маком, орехами и сухофруктами. Ее запивали взваром — компотом из сухофруктов. А уже после доходила очредь до остальных угощений. Обычно на столе стояли голубцы, вареники, постные блины, соленья, рыба, теплая свекла, тушеная капуста, грибы, постная выпечка., печеные яблоки.

Праздничный стол 7 января

На Рождество, после окончания поста, на столе появляются более сытные блюда. Среди них традиционные гусь с яблоками и поросенок с гречневой кашей. Мясо утки или зайца обычно запекали, а телетину рубили на котлеты. Однако злоупотреблять алкоголем в этот день не рекомендуется, так как праздник должен сохранять свою духовную атмосферу.

Эти блюда и традиции подчеркивают значимость Рождества как духовного и семейного праздника, объединяющего родных и близких за общим столом, сообщает источник.

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Автор:
Максакова Яна
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