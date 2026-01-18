По ЗСД с ветерком — но теперь дороже: владельцев транспондеров ждал неожиданный сюрприз

Пересмотрены тарифы на использование Западного скоростного диаметра для автомобилистов, применяющих транспондеры. Кроме того, изменились цены на сами устройства: версия «Стандарт» теперь стоит 3500 рублей, а вариант «Плюс» с дополнительной гарантией обойдётся в 3800 рублей. Помимо покупки, пользователям предоставили возможность взять транспондер в аренду за 300 рублей ежемесячно.
Повышение стоимости проезда затронуло все участки скоростной дороги. Например, путь между Благодатной улицей и набережной Макарова подорожал на 4 рубля, а стоимость поездки с КАД Юг до КАД Север увеличилась на 67 рублей. Если ехать до Белоострова — на самом протяжённом участке, цена выросла на 62 рубля.
В качестве альтернативы покупке устройства предлагается его аренда, что может быть удобно для тех, кто пользуется ЗСД нерегулярно. Стоимость оборудования теперь зависит от выбранной комплектации и дополнительных опций.
