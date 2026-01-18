Городовой / Город / По ЗСД с ветерком — но теперь дороже: владельцев транспондеров ждал неожиданный сюрприз
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Плач младенцев под вспышки фонарей: как в Карелии будущие мамы рожали во тьме Город
Не выбрасывайте вчерашнюю кашу: как ненормальный готовлю эту вкусняшку - дети просят еще и еще Полезное
Архивы Петербурга оживут блокадными тайнами: редкие мероприятия к прорыву и полной победе над осадой Город
Вместо дорогих шипов — губка для посуды: хитрый трюк, который спасет вас от 1110 травм в Петербурге — работает безотказно Полезное
Премьера фильма о ленинградских зверях в блокаду: что скрывают клетки зоопарка? Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Россия Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

По ЗСД с ветерком — но теперь дороже: владельцев транспондеров ждал неожиданный сюрприз

Опубликовано: 18 января 2026 10:18
 Проверено редакцией
globallookpress.com
По ЗСД с ветерком — но теперь дороже: владельцев транспондеров ждал неожиданный сюрприз
Городовой ру

Пересмотрены тарифы на использование Западного скоростного диаметра для автомобилистов, применяющих транспондеры. Кроме того, изменились цены на сами устройства: версия «Стандарт» теперь стоит 3500 рублей, а вариант «Плюс» с дополнительной гарантией обойдётся в 3800 рублей. Помимо покупки, пользователям предоставили возможность взять транспондер в аренду за 300 рублей ежемесячно.

Повышение стоимости проезда затронуло все участки скоростной дороги. Например, путь между Благодатной улицей и набережной Макарова подорожал на 4 рубля, а стоимость поездки с КАД Юг до КАД Север увеличилась на 67 рублей. Если ехать до Белоострова — на самом протяжённом участке, цена выросла на 62 рубля.

В качестве альтернативы покупке устройства предлагается его аренда, что может быть удобно для тех, кто пользуется ЗСД нерегулярно. Стоимость оборудования теперь зависит от выбранной комплектации и дополнительных опций.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью