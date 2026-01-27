Почему даже крепкий иммунитет не спасает россиян от повторных зимних недугов: неожиданный враг простуд раскрыт врачом

В осенне-зимний период многие отмечают возвращение насморка и повышения температуры через несколько недель после выздоровления. Врач Ольга Уланкина объяснила Life.ru причины этого явления в беседе с журналистами.

Она подчеркнула, что восстановление организма в холодное время происходит медленнее, поскольку уменьшается количество солнечного света и люди чаще находятся в помещениях с пересушенным воздухом.

После перенесённой вирусной инфекции защитные силы организма могут не полностью сформироваться, что увеличивает вероятность повторного инфицирования.

Согласно словам специалиста, часто ухудшение самочувствия связано не с прежней болезнью, а с заражением новым вирусом или бактерией.

Слизистая оболочка дыхательных путей после перенесённого заболевания ещё не полностью восстановлена, поэтому становится более чувствительной к новым угрозам.

Ещё одной причиной раннего возвращения симптомов доктор называет спешку с выходом на работу или занятия. По её словам, многие жители страны продолжают активную деятельность, не дав организму времени на полное восстановление, что лишь увеличивает нагрузку на иммунитет.

К этому добавляются переутомление и нехватка сна, которые дополнительно ослабляют защитные механизмы.

Для снижения риска повторного заболевания врач рекомендует уделять внимание не только устранению симптомов, но и созданию условий для полноценного отдыха организма. Она советует обратить внимание на несколько важных аспектов:

достаточный и качественный сон

правильное питание

регулярное употребление жидкости

плавное возвращение к физической активности

После первого заболевания слизистые оболочки нуждаются во времени для восстановления, иначе новые возбудители смогут легче проникнут в организм.

Врач подчеркнула, что профилактика повторных инфекций включает, прежде всего, заботу о собственном здоровье.

Ранее этот специалист делилась советами по борьбе со стрессом, возникающим из-за дедлайнов, отмечая важность психологического комфорта наряду с физическим здоровьем.

