Почему дорогой подарок на Новый год может обернуться для ребёнка неожиданной ловушкой

Обсуждение того, стоит ли родителям приобретать своим детям ценные подарки к зимним праздникам, становится особенно актуальным.

Психолог Анастасия Климченко, входящая в Российскую ассоциацию арт-терапевтов, в интервью «Вечернему Санкт-Петербургу» подчеркнула: Новый год для ребёнка нередко связан с исполнением особых желаний.

Если у родителей есть желание и возможность сделать дорогостоящий подарок, им никто этого не запрещает.

При этом специалист уточнила, что подобные приобретения недопустимы, если они становятся причиной финансовых трудностей для семьи.

По словам эксперта, когда семейный бюджет страдает, а ребёнок получает очень дорогой подарок, это может привести к нарушению баланса: ребёнок оказывается «на пьедестале», а структура взаимоотношений в семье смещается.

Климченко пояснила: родители в семье занимают более высокое положение, несут большую ответственность, поэтому в первую очередь обязаны обращать внимание не на мимолётные желания ребёнка, а на его настоящие возрастные потребности.

Важно понимать, что действительно необходимо ребёнку на данном этапе развития. Только в таком случае сохраняется здравая иерархия в семье.

Если ребёнок ожидает подарок, который значительно превышает возможности семьи, такой разговор лучше вести заранее. Специалист советует:

"Сказать, как бы присоединяясь к нему: я знаю, что ты хочешь вот этот подарок, что это для тебя очень важно, но пока у нас нет возможности тебе это подарить, нужно подождать, пока она появится.

Тогда, получив на праздник другой подарок, ребёнок уже будет к этому готов, а не впадёт истерику".

Когда же речь о том, что родители могут позволить себе желанный подарок, важно не забывать задавать себе вопросы о его смысле и понять, для чего вы покупаете его, какую потребность он реально удовлетворяет, какие ценности вы закладываете.

Эксперт уточнила, что ребёнок действительно сможет обрадоваться подарку, если в семье заранее заботились о формировании его взглядов и понимания истинных ценностей. Такой подход позволит избежать чрезмерного акцента на материальной стороне вопроса.

