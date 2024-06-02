Почему границы некоторых стран будто чертили под линейку

Если взглянуть на политическую карту мира, можно заметить, что очертания некоторых стран ровные будто линии проводили по линейке. Этому феномену есть объяснение.

Почему ровные границы неестественны

Границы многих государств формировались веками, но изначально они, как правило, проходили вдоль каких-либо природных объектов: рек, горных хребтов, крупных озер. Например, Испанию и Францию разделяют Пиренеи, а Германию и Польшу — река Одер.

Там, где естественных барьеров не было, учитывали этническую составляющую земель. Границы, которые установлены без учета каких-либо особенностей земли, называются наложенными.

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Откуда взялись прямые линии

Можно заметить, что ровные границы наблюдаются лишь у тех стран, которые в свое время были колонизированы. Это государства в Северной и Южной Америке, а также в Африке. До прихода европейцев их очертания были размыты, поэтому страны-гегемоны договаривались между собой.

Источник фото: Legion-Media

Что касается африканского континента, его разграничением занимались Испания, Бельгия, Великобритания и Португалия. Иногда в качестве ориентиров использовали меридианы. При этом выход к стратегически важным точкам, например, к Красному морю, старались заполучить все.

А прямая граница между США и Канадой появилась в 1818 году, когда как таковой Канады еще не существовало. Это были британские владения. Лишь в 1982 году государство стало независимым.

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К чему привело

Если в случае с Канадой учитывался этнический состав населения, то в Африке нет. Искусственные границы привели к тому, что поселения одного племени могли оказаться в двух разных государствах. Неудивительно, что в итоге во многих странах на континенте начались гражданские войны.

Население одной страны даже не всегда говорило на одном и том же языке. Соответственно, каждая из имеющихся групп хотела установить свою власть в государстве, говорится на портале «Вокруг света». Особенно явными конфликты стали после деколонизации в 1960-м. Континент и сегодня сотрясают постоянные перевороты и борьба за власть.

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