Городовой / Общество / Почему кассовые чеки так быстро выцветают: можно ли их сохранить для спора с магазином?
Почему кассовые чеки так быстро выцветают: можно ли их сохранить для спора с магазином?

Опубликовано: 22 ноября 2025 19:00
Фискальный чек
Почему кассовые чеки так быстро выцветают: можно ли их сохранить для спора с магазином?
Фото: Городовой.ру

Задуманы для того, чтобы клиент не мог спорить?

Если кажется, что современные чеки «пропадают» быстрее льда в стакане — это не иллюзия. Большинство подтверждений покупки печатают на термобумаге, а она живёт по своим правилам.

Что происходит с чеком

Термобумага покрыта специальным химическим слоем, который темнеет при нагреве. Принтер не использует чернила: он просто нагревает бумагу точечно — и появляется текст.
Минус в том, что этот слой чувствителен ко всему:

  • солнечному свету;
  • теплу (даже обогреватель или кошачья лежанка рядом — риск);
  • трению;
  • влажности;
  • спирту, духам, антисептикам;
  • дешевому сырью (если магазин купил «ленту по акции» — чек исчезнет ещё быстрее).

Именно поэтому иногда текст на чеке тускнеет за неделю, а иногда держится месяцами — качество бумаги разное.

Когда понадобится чек?

Хотя закон о защите прав потребителей позволяет вернуть товар и без чека, есть ситуации, где оригинал всё же нужен:

  • налоговые вычеты;
  • подтверждение оплаты ЖКХ;
  • споры с сервисами и банками.

Как сохранить чек

Плохая новость — навсегда не сохранить. Хорошая — можно продлить жизнь.

  • Держать в тёмном и сухом месте (ящик стола, коробка, папка).
  • Не складывать, не тереть, не держать возле батареи.
  • Хранить отдельно, не прижимая чек к другим бумагам.
  • Не ламинировать — термобумага от нагрева становится абсолютно чёрной.
  • Сделать ксерокопию или фото — лучший и самый надёжный способ.
  • При крупных покупках — можно даже заверить копию у нотариуса.
  • Оплачено картой? В крайнем случае чек заменит банковская выписка.

Чеки выцветают не потому, что «экономят на краске», а потому что современная термопечать — дешевая и быстрая, но недолговечная технология. Если чек важен — сразу копируйте, а оригинал уберите в темное место. Никаких «секретных» способов восстановления не существует.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
