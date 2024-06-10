Почему на Руси было запрещено есть телятину и при чем тут религия

Сегодня в магазинах можно отыскать абсолютно любое мясо. На прилавках целый ассортимент свинины, говядины, телятины и крольчатины. При желании можно отведать любое. Однако так было не всегда. Долгое время телятину себе люди позволить не могли. И речь не о дефиците времен СССР. Еще в Древней Руси существовал запрет на употребление этого мяса.

С чем было связано табу

Телятину не ели вплоть до XVIII. Есть несколько версий, объясняющих столь странный феномен. Некоторые историки полагают, что все объяснялось исключительно практическими соображениями: мол, молодняк не обеспечит семью мясом надолго. Кроме того, взрослая корова еще и будет давать молоко.

Но есть и другое обоснование религиозного толка. О нем сказано в иностранных источниках тех времен. Так, автор ценного литературного источника о Русском государстве начала XVII века француз Жак Маржерет писал следующее:

«Что касается быков и коров, то они размножаются так же поразительно, поскольку во всей России совсем не едят телятины, потому что это противоречит их религии».

Источник фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Источник фото: Russian Look / Global Look Press

Более того, за поедание телятины грозило суровое наказание. Об этом упоминал шведский дипломат Петр Петрей де Ерлезунда, побывавший в России в начале XVII века. Он описал голод во время строительства города Орла. Чтобы не умереть от истощения, часть рабочих крестьян вынужденно съели теленка, другие же не пожалели одного из своих напарников.

«Узнав о том, великий князь велел евших телятину сжечь живьем и пепел бросить в реку, а евшие человечье мясо были прощены и избавлены от наказания», — сказано в «Истории о великом княжестве Московском».

Почему религия запрещала

Если запрет действительно носил религиозный характер, то мог объясняться одной фразой из Библии: «Не вари козленка в молоке матери его». Речь тут идет про козлятину, но дело в другом.

Возможно, фразу трактовали так, что нельзя употреблять в пищу мясо и молоко, сваренные вместе. В таком случае теленок, питающийся молоком коровы, объединял в себе и мясо и молоко, говорится на Дзен-канале «Русская Семерка».

Источник фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Источник фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / Global Look Press

Источник фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press