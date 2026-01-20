Почему работодатели внезапно перестали искать новых сотрудников: тревожный рекорд за шесть лет

В России отмечено значительное снижение интереса работодателей к новым сотрудникам, такой показатель стал минимальным за последние шесть лет.

По итогам ноября 2025 года в государственные службы по трудоустройству поступили заявки на поиск 1,6 миллиона специалистов — это самый скромный результат с 2019 года.

Основная причина спада вакансий, по словам управляющего партнёра Main Division Андрея Глушкина, не всегда связана с реальным уменьшением спроса на работников, сообщают «Известия».

Он подчеркнул:

Многие работодатели всё реже используют службы занятости как основной канал подбора персонала, переходя к прямому поиску через профессиональные сообщества, рекомендации и работу с проверенными подрядчиками.

Отказ от официальных услуг, по мнению эксперта, может не отражать фактическую ситуацию на рынке труда.

Количество новых вакансий по сравнению с показателями предыдущего года сократилось на 13 процентов.

Индекс, характеризующий запросы бизнеса на новых работников, составил 12 процентов — это ниже прошлогоднего уровня на 1,6 пункта и ниже значения шестилетней давности, когда он составлял 13 процентов.

Эксперты связывают такую динамику с общей экономической неопределённостью, снижением темпов роста, распространением технологических инноваций, автоматизацией производства и влиянием демографических изменений.

Ранее стало известно, что организации Северной столицы стали чаще заинтересованы в сотрудниках, владеющих навыками работы с искусственным интеллектом, а также уделяют внимание развитию профессиональных компетенций персонала.

