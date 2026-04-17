Почему «Санкт-Петербург» пишется через «е», а «Питер» — через «и»?

Разница в написании «Санкт-Петербург» через «е» и «Питер» через «и» связана с историей возникновения и эволюции названия города, а также с особенностями его употребления в разных контекстах.

Почему «Санкт-Петербург» пишется через «е»

Официальное название города было дано Петром I в честь святого апостола Петра — небесного покровителя императора. Первоначально крепость, заложенная в 1703 году на Заячьем острове, называлась Санкт-Питер-Бурх (от нидерландского Sankt Pieter Burch — «город святого Петра»). В письмах Петра I и газете «Ведомости» встречались разные варианты написания: Санкт-Питербурх, Санкт-Петербурх, Санктъпитербурх, Санктъпетерзбурк и другие.

Единое официальное написание «Санкт-Петербург» закрепилось позже — в 1724 году. Это была немецкая версия названия, которая стала преобладающей после смерти Петра I и использовалась до 1914 года.

Почему «Питер» пишется через «и»

Название «Питер» возникло как разговорное, простонародное сокращение от первоначального варианта — Санкт-Питер-Бурх. Оно появилось почти сразу после основания города, так как длинное и сложное официальное название было неудобным для повседневного употребления.

Первое письменное упоминание «Питера» встречается в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1764 год). В последней трети XVIII века это название активно использовалось в литературе: в «Елисее» В. И. Майкова, «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, стихах М. Н. Муравьёва и А. С. Шишкова.

Некоторые интересные факты о «Питере»:

В начале XIX века название прочно вошло в народную культуру — его упоминали в песнях, например, «Как во славном во городе во Питере», «Идёт мужик из Питера».

От слова «Питер» произошло финское название города — Pietari.

После переименования в Ленинград (1924 год) частота употребления «Питера» снизилась, но оно не исчезло полностью. По свидетельству адмирала Н. Г. Кузнецова, это название иногда применял даже Иосиф Сталин, говоря об обороняющемся Ленинграде.

В постсоветский период, после возвращения официального названия Санкт-Петербург, «Питер» вновь получил массовое распространение.

Символическое значение

Сегодня выбор между «Санкт-Петербургом» и «Питером» часто отражает отношение к городу: первое название ассоциируется с официальностью, историей и величием, второе — с неформальной, бытовой стороной жизни, уютом и близостью.

