Городовой / Учеба / Почему система управления Петербургом в XIX веке работала на контроль, а не на развитие города
Почему система управления Петербургом в XIX веке работала на контроль, а не на развитие города

Опубликовано: 26 декабря 2025 13:21
Управление Петербургом было точной, хотя и уменьшенной, копией имперского механизма.

Эта система была идеальна для подавления и демонстрации порядка, но катастрофически неповоротлива для города, который нужно было не только охранять, но и обслуживать.

Триединая бюрократическая машина

На вершине — генерал-губернатор (часто военный), обладавший военной и гражданской властью. Он был «управляющим» столицы от имени императора, его глазами и ушами.

Ниже — Городская дума с городским головой. Её роль была чисто декоративной: она могла обсуждать хозяйственные вопросы (мостовые, освещение), но любое решение требовало утверждения губернатора.

Дума формировалась по сословному принципу (по 3 представителя от дворян, купцов, ремесленников и почётных граждан), что гарантировало её лояльность и консерватизм.

Реальной исполнительной силой на местах была полицейская часть, делившая город на участки и кварталы с частными приставами, квартальными надзирателями и околоточными. Их задача — благочиние, то есть порядок, а не благоустройство.

Порочный круг безответственности

Губернатор отвечал перед императором за спокойствие, а не за чистоту улиц. Дума могла предложить проект, но не имела ни денег, ни полномочий его реализовать. Полиция следила за тем, чтобы мусор не валялся на виду, но не занималась созданием системы его вывоза.

Любая инициатива увязала в согласованиях.

Ключевые проблемы — водоснабжение, канализация, транспорт, точечная застройка — требовали комплексных решений и больших капиталовложений, на которые у этой раздробленной системы не было ни средств, ни политической воли.

Император (Николай I) мог лично вмешаться в ситуацию, проезжая по городу, но это были точечные, ситуативные решения («замостить эту улицу», «разобрать эту лачугу»), а не системная политика.

Наследие для горожанина

Для обычного петербуржца эта система означала одно: решать свои бытовые проблемы приходилось самостоятельно или через домовладельца, на которого полиция перекладывала ответственность (за чистоту двора, вывоз нечистот, противопожарную безопасность).

Государство выступало как карающий надзиратель, а не как сервисная организация.

Прогулка по центру, мимо бывших съезжих домов (полицейских участков) и здания Городской думы на Невском, — это маршрут по местам, где в XIX веке принимались решения, но где между инстанциями терялась сама суть городской жизни с её насущными потребностями.

Автор:
Лариса Никонова
 Проверено редакцией
Учеба
