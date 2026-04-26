Почему стиральная машина прыгает при отжиме: 6 способов устранить стук и вибрацию

Разбираем причины и варианты действий

Многим знакома ситуация, когда стиральная машина начинает скакать во время отжима и даже сдвигается с места. Так быть не должно. В чем может быть причина таких прыжков и как ее устранить, рассказали эксперты профильного портала Hi-Tech Mail.

Неправильная установка

Если стиральная машина стоит на неровном полу, а ее ножки не отрегулированы по уровню, то "стиралка" начнет прыгать во время отжима. В некоторых случаях процесс стирки и вовсе может остановиться, так как стиральная машина не сможет отбалансировать белье в барабане.

Забытые транспортировочные болты

Если вы только что купили стиральную машину, то первым делом нужно убрать транспортировочные болты. Они фиксируют барабан, чтобы он не бился о корпус при транспортировке бытовой техники. Но многие о них забывают и начинают стирать. В результате стиральная машина скачет и стучит.

Неравномерная загрузка барабана

У многих современных стиральных машин есть функция автоматической балансировки белья. Если оно превратилось в комок, то барабан будет "раскачиваться", чтобы вес вещей распределился равномерно. Но опция может сработать не всегда. Так, если простынь запуталась в пододеяльнике, то образуется тяжелый ком ткани. При отжиме он будет перевешивать. В результате "стиралка" будет скакать или вовсе выдаст ошибку. В таком случае нужно завершить стирку без отжима, открыть дверцу и распределить белье в барабане вручную. Кроме того, дисбаланс возникнет при перегрузке барабана.

Проблема с противовесом

В любой "стиралке" есть большой блок из бетона, который выполняет функцию противовеса и обеспечивает устойчивость техники. Иногда у него могут отойти крепления, раскрутиться болты. В таком случае даже при малых оборотах появится стук и очень сильная вибрация.

Износ пружин

Бак в стиральной машине крепится на 2 или 4 пружинах. Если они утратили жесткость, то он провиснет и будет биться о стенки корпуса при отжиме.

Износ подшипников

Плавное вращение барабана обеспечивают металлические подшипники. Чтобы они не ржавели, используется сальник, который со временем может потерять герметичность. В подшипники попадает вода и воздух, смазка вымывается, а деталь начинает разрушаться и ржаветь.

Износ амортизаторов

Амортизаторы гасят вибрацию бака, когда "стиралка" прокручивает барабан. Со временем деталь может износиться, и тогда стиральная машина начинает сильнее прыгать и вибрировать.

Поломка тахогенератора

Именно тахогенератор контролирует скорость вращения барабана. Если он сломался, то барабан может разгоняться сильнее, чем должен. Стиральная машина не рассчитана на такую скорость: в результате появляется стук и вибрация.

6 способов устранить вибрацию

Если стиральная машина скачет из-за поломок, то здесь может помочь только мастер, который заменит неисправную деталь. Но чаще всего решить проблему можно самостоятельно. Для этого нужно:

проверить, отсоединены ли транспортировочные болты, если "стиралка" новая, и выкрутить их, если они все же есть;

установить стиральную машину по уровню, отрегулировать ножки, если пол неровный.

подставить под "стиралку" антивибрационный коврик или резиновые "ножки";

снизить скорость отжима, остановив цикл стирки и задав новое значение;

остановить цикл стирки и перераспределить белье в барабане, убрав лишнее, если загрузили много;

проверить барабан на наличие посторонних предметов.

Ранее мы сообщали, можно ли включать стиральную машину два раза подряд.