Опубликовано: 23 января 2026 06:00
 Проверено редакцией
Почему в эту пятницу двери Исаакия откроются для всех — никакой платы, только чудо
Global Look Press / Ekaterina Lazareva / URA.RU

В пятницу, 23 января, жители и гости Санкт-Петербурга смогут посетить Исаакиевский собор без оплаты входного билета. Музей предоставил такую возможность в честь 240-летия со дня рождения зодчего Огюста Рикара де Монферрана, по чьему замыслу был построен собор. Об этом сообщили представители музея.

Однако для того, чтобы подняться на смотровую площадку колоннады, потребуется приобрести билет согласно установленным правилам. Для двухсот сорокового посетителя приготовили особый сюрприз. В пресс-службе подчеркнули, что ему вручат подарок: специальное издание «Non omnis moriar: Записная книжка Огюста Монферрана» и памятную медаль, отчеканенную петербургским Монетным двором к памятным датам собора.

Автор:
Юлия Аликова
Город
