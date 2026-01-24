Почему в Поднебесной разлюбили русские конфеты: разгадка падения сладкого импорта за восемь лет

Новости по теме

Россия забрала каждый шестой мандарин, ушедший на экспорт — внезапная арифметика цитрусов

Перейти

«Они недорогие, и очень много пустует»: почему в Китае жилье стоит намного дешевле, чем в России

Перейти

«Дешевле чем в России примерно раза в два»: сколько стоит жизнь в Китае

Перейти

Плитка из Дубая треснула у кассы: в России продажи шоколада рухнули в разы

Перейти

Из-за Петербурга десятки городов России остановились в развитии: город рос, остальная Россия замирала

Перейти