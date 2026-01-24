Городовой / Город / Почему в Поднебесной разлюбили русские конфеты: разгадка падения сладкого импорта за восемь лет
Опубликовано: 24 января 2026 18:36

Опубликовано: 24 января 2026 18:36
 Проверено редакцией
Почему в Поднебесной разлюбили русские конфеты: разгадка падения сладкого импорта за восемь лет
Почему в Поднебесной разлюбили русские конфеты: разгадка падения сладкого импорта за восемь лет
Global Look Press / Victor Lisitsyn

Китай в прошлом году почти вдвое уменьшил закупки сладостей из России. Этот объем поставок стал самым низким за последние восемь лет, остановившись на отметке чуть более 47 миллионов долларов.

В 2025 году Россия отправила в Китай продукции на сумму в 1,85 раза меньше, чем годом ранее. Особенно заметным оказалось снижение экспорта шоколада — объем таких отгрузок уменьшился в 2,4 раза и составил 26,8 миллиона долларов.

Поставки мучных сладких изделий достигли 18 миллионов долларов, что меньше прошлогодних показателей на 6 процентов. Продажи кондитерских изделий, содержащих сахар, также сократились — на четверть, до 2,2 миллиона долларов.

Распределение по основным категориям российского экспорта в Китай выглядит так:

  • шоколад — 26,8 миллиона долларов,
  • мучные изделия — 18 миллионов долларов,
  • кондитерские изделия из сахара — 2,2 миллиона долларов.

В результате по объему поставок шоколада Россия опустилась на девятую позицию, хотя еще годом ранее занимала третье место. Главные позиции сейчас занимают Италия, Швейцария и Бельгия.

Автор:
Юлия Аликова
