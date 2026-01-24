Почему в Поднебесной разлюбили русские конфеты: разгадка падения сладкого импорта за восемь лет

Китай в прошлом году почти вдвое уменьшил закупки сладостей из России. Этот объем поставок стал самым низким за последние восемь лет, остановившись на отметке чуть более 47 миллионов долларов.
В 2025 году Россия отправила в Китай продукции на сумму в 1,85 раза меньше, чем годом ранее. Особенно заметным оказалось снижение экспорта шоколада — объем таких отгрузок уменьшился в 2,4 раза и составил 26,8 миллиона долларов.
Поставки мучных сладких изделий достигли 18 миллионов долларов, что меньше прошлогодних показателей на 6 процентов. Продажи кондитерских изделий, содержащих сахар, также сократились — на четверть, до 2,2 миллиона долларов.
Распределение по основным категориям российского экспорта в Китай выглядит так:
- шоколад — 26,8 миллиона долларов,
- мучные изделия — 18 миллионов долларов,
- кондитерские изделия из сахара — 2,2 миллиона долларов.
В результате по объему поставок шоколада Россия опустилась на девятую позицию, хотя еще годом ранее занимала третье место. Главные позиции сейчас занимают Италия, Швейцария и Бельгия.
