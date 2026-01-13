Городовой / Город / Почему жители трёх районов Петербурга пересели на усиленные автобусы — загадка в расписании
Почему жители трёх районов Петербурга пересели на усиленные автобусы — загадка в расписании

Опубликовано: 13 января 2026 18:00
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Почему жители трёх районов Петербурга пересели на усиленные автобусы — загадка в расписании
Городовой ру

На ряде маршрутов общественного транспорта внесены изменения в расписание и схему движения.

С начала января в некоторых районах Санкт-Петербурга увеличено количество транспорта на четырех автобусных маршрутах. Речь идет о маршрутах № 223, 258, 101 и 211. Изменения затронули Приморский, Кронштадтский и Курортный районы города.

Маршрут № 223 теперь обслуживается 11 автобусами в рабочие дни и 8 автобусами в выходные. Общее количество рейсов по будням составляет 243, по выходным — 173. Увеличение количества транспорта также коснулось маршрута № 258: по будням работает 10 автобусов, выполняющих 207 рейсов, а по выходным — 8, совершающих 194 рейса.

Начиная с 12 января, дополнительные транспортные единицы выделены и для маршрутов № 101 и 211. О подробностях изменений сообщили в городском комитете по транспорту. Такие меры приняты для повышения доступности общественного транспорта в этих районах города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
