Почему жители трёх районов Петербурга пересели на усиленные автобусы — загадка в расписании

С начала января в некоторых районах Санкт-Петербурга увеличено количество транспорта на четырех автобусных маршрутах. Речь идет о маршрутах № 223, 258, 101 и 211. Изменения затронули Приморский, Кронштадтский и Курортный районы города.
Маршрут № 223 теперь обслуживается 11 автобусами в рабочие дни и 8 автобусами в выходные. Общее количество рейсов по будням составляет 243, по выходным — 173. Увеличение количества транспорта также коснулось маршрута № 258: по будням работает 10 автобусов, выполняющих 207 рейсов, а по выходным — 8, совершающих 194 рейса.
Начиная с 12 января, дополнительные транспортные единицы выделены и для маршрутов № 101 и 211. О подробностях изменений сообщили в городском комитете по транспорту. Такие меры приняты для повышения доступности общественного транспорта в этих районах города.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».